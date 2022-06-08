"Нравится, не нравится - НАТО расширяется. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом "АВВА", - российский юморист Галкин о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. ВИДЕО
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Российский юморист Максим Галкин, выступая в израильском Тель-Авиве, высмеял кремлевских пропагандистов и эффективность их антинатовской риторики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, Галкин говорил о намерении Финляндии и Швеции вступить в альянс.
"Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом "АВВА", - пошутил он над пропагандисткой.