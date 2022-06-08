"У вас все время болит голова о том, где и чего своровать и думаете, что все так поступают?", - Лавров о вывозе украинского зерна с оккупированных территорий. ВИДЕО

Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил журналиста в склонности к воровству, когда тот задал вопрос о попытке России продать краденое на оккупированных территориях украинское зерно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналист спросил Лаврова о том, что еще из украденного в Украине россиянам удалось продать.

"У вас все время болит голова о том, где и чего своровать и думаете, что все так поступают?", - ответил глава МИД РФ и обвинил украинские власти в блокировании экспорта.

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