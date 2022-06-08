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Мариупольцы вынуждены "бороться за гуманитарку" из-за отсутствия еды, - Андрющенко. ВИДЕО

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Жители оккупированного Мариуполя вынуждены выстоять на жаре очередь за "гуманитаркой", за 2 дня до этого записавшись в другую очередь.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольцы вынуждены реально бороться за гуманитарку из-за отсутствия другого источника пищи. Сначала ты записываешься в очередь. Очередь на два-три дня вперед. Но очередь – не гарантия. В день "очереди" должен добежать в числе первых 300 счастливчиков уже в живую очередь.

Потом тебя держат на жаре как животное в загоне. Без воды и возможности ее набрать. Затем если пощасливилось  – получаешь внутри то, что очень не хорошего качества и без холодильников быстро испортится. День-два и должен бежать по кругу ада гуманитарки снова", - рассказал Андрющенко.

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Топ комментарии

  • Solsky Wasyl
    та про всю Україну так говорили, що ми всі тут ватники, русскіє вважали що ми з квітами вийдемо, якщо це так, то звідки тоді ЗСУ, ТРО, Партизани. Маріупіль не здався в 2014 році, якщо би там було аж 80% вітників, вибачайте, там би все винесли. І Маріупіль теж не зустрічав русскіх квітами. азовці стільки протрималися, бо була підтримка містян, ви вже забули як люди відчайдушно працювали, допоки ще не було зруйновано місто вщент, як вони рятували з пологового будинку жінок. То все ватники були? То пан сам тоді ватник грьобаний ще й провокатор.
  • Oleg Zaporogec
    80 відсотків маріупольців це грьобана вата, най жеруть що замовляли
  • Right Right 2d264255
    На відео ті кому «какая разніца» який прапор, яка вулиця, яка країна
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