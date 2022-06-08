Мариупольцы вынуждены "бороться за гуманитарку" из-за отсутствия еды, - Андрющенко. ВИДЕО

Жители оккупированного Мариуполя вынуждены выстоять на жаре очередь за "гуманитаркой", за 2 дня до этого записавшись в другую очередь.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольцы вынуждены реально бороться за гуманитарку из-за отсутствия другого источника пищи. Сначала ты записываешься в очередь. Очередь на два-три дня вперед. Но очередь – не гарантия. В день "очереди" должен добежать в числе первых 300 счастливчиков уже в живую очередь.

Потом тебя держат на жаре как животное в загоне. Без воды и возможности ее набрать. Затем если пощасливилось – получаешь внутри то, что очень не хорошего качества и без холодильников быстро испортится. День-два и должен бежать по кругу ада гуманитарки снова", - рассказал Андрющенко.

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