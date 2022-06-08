Украинцы за день собрали средства на закупку новых коптеров вместо заглушенных враждебной РЭБ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Враждебная РЭБ заглушила коптеры защитников Украины, но благодаря помощи небезразличных граждан удалось быстро собрать деньги на новые БПЛА.

Об этом пишет в фейсбуке Макс Бугель, передает Цензор.НЕТ.

"Пару дней назад враждебная РЭБ заглушила все наши коптеры. Я обратился к Ирине Волке, Иоланте Пришляк и моим друзьям из политехники и Redtag Consulting, которые за день организовали сбор средств и приобрели нам несколько коптеров на замену потерянных. Сегодня они уже у нас, и мы продолжаем работать", – написал он.

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