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Украинцы за день собрали средства на закупку новых коптеров вместо заглушенных враждебной РЭБ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Враждебная РЭБ заглушила коптеры защитников Украины, но благодаря помощи небезразличных граждан удалось быстро собрать деньги на новые БПЛА.

Об этом пишет в фейсбуке Макс Бугель, передает Цензор.НЕТ.

"Пару дней назад враждебная РЭБ заглушила все наши коптеры. Я обратился к Ирине Волке, Иоланте Пришляк и моим друзьям из политехники и Redtag Consulting, которые за день организовали сбор средств и приобрели нам несколько коптеров на замену потерянных. Сегодня они уже у нас, и мы продолжаем работать", – написал он.

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Украинцы за день собрали средства на закупку новых коптеров вместо заглушенных враждебной РЭБ 01
Украинцы за день собрали средства на закупку новых коптеров вместо заглушенных враждебной РЭБ 02

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Топ комментарии

  • ViktorXP
    то є файно.
  • CrossFirenko
    "Кварталісти" скинулись, але так і не купили навіть БВ жувальну гумку.
  • Сергій Матвієнко b61c3773
    росія продає щороку нафти на 200 млрд доларів. Якщо європа повністю відмовиться від покупок російської нафти, залишиться тільки китай.

    доля китаю в експорті російської нафти 30%. А це 60 млрд доларів.

    росія продає зараз нафту зі знижкою 30%. Получається на китаї вони зараз заробляють 42 млрд доларів.

    Ще росія продає щороку газу на 100 млрд доларів. Якщо Європа відмовиться від російського газу - то 42 млрд - всього навсього стільки росія буде заробляти щороку від продажу своїх енергоресурсів.

    Це для огромної страни дуже мало. Порівняно з 300 млрд, які вони раніше заробляли.

    Якщо америка ще розконсервує венесуелу (а венесуела там не сильно проштрафилась, щоб на неї нафтове ембарго накладати, росія проштрафилась набагато більше ), та заключить ядерну угоду з Іраном, то ціни в світі на нафту впадуть в 2 рази. І росія тоді взагалі буде заробляти 21 млрд доларів на рік.

    Цього не хватить їм навіть щоб армію фінансувати. Їх щорічний бюджет на армію 60 млрд доларів.
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