Как усилить кадровую армию? | Бутусов ОНЛАЙН. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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8 июня в 19:00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" проведет разбор ситуации на фронте и ответит на вопросы зрителей.
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Как усилить кадровую армию? Как правильно использовать резервные части? Как поступить мобилизованным в случае конфликтной ситуации? Логистика и техническое снабжение. Проблемы взаимодействия со странами-партерами НАТО.
Актуальные аналитики. Подробный разбор ситуации. Юрий Бутусов отвечает на ваши вопросы в комментариях.