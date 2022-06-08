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Как усилить кадровую армию? | Бутусов ОНЛАЙН. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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8 июня в 19:00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" проведет разбор ситуации на фронте и ответит на вопросы зрителей.

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Как усилить кадровую армию? Как правильно использовать резервные части? Как поступить мобилизованным в случае конфликтной ситуации? Логистика и техническое снабжение. Проблемы взаимодействия со странами-партерами НАТО.

Актуальные аналитики. Подробный разбор ситуации. Юрий Бутусов отвечает на ваши вопросы в комментариях.

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Топ комментарии

  • Sergey Abramskiy
    Гнать в шею зелень с ней будем разбираться после победы! Ставить исполняющую обязоности презедента Лану Зеркаль и будет нам щястье и компетентных политиков во всех направлениях
    https://youtu.be/psp4VAi9xGI
  • Vika Lysenko
    Так жаль потерянных 3 года САБОТАЖА "Слуг" Особенно последний год ,когда они знали ,что будет внападение рашистов и демонстративно абсолютно не говили оборону и защиту , не уважали ЗСУ‼️
  • Vika Lysenko
    Уважаемый Юрий , Вас очень любят и доверяютЗСУ‼️Вы достойный ,талантливый гражданин Украины ! Создайте свою партию из честных , умных ,образованных патриотов ‼️💙💛❤️Пригласите Арсения Яценюка , Виталия Портникова и всех проверенных патриотов Вы должны быть или президентом или министром обороны
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