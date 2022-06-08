10 лет назад началось Евро-2012. Тогда наш Донецк был сильным, гордым и развитым городом. А потом пришла Россия, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинскому народу 8 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Равно 10 лет назад в этот день начался Евро-2012. Церемония открытия была в Варшаве, финальная церемония – в Киеве. Матчи проводились в разных городах наших двух стран, в том числе и в Донецке, на "Донбасс Арене". Всего только 10 лет прошло, а такое впечатление, что это было в другом мире.

10 лет назад наш Донецк был сильным, гордым и развитым городом. А потом пришла Россия.

Только возвращение Украины, которое обязательно будет, только наше знамя и только украинский закон будут означать для этих территорий, для этих городов просто нормальную жизнь – снова. Жизнь, которая там была. Мирное, безопасное, открытое для мира. И, конечно, новые матчи команд мирового уровня на "Донбасс Арене".

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