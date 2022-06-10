Теневой экономики в Украине больше не будет, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 106 суток войны с Россией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Сейчас в Украине много дискуссий о том, какой должна быть экономическая политика государства и во время войны, и когда вернем мир. Хочу подчеркнуть одну деталь. Фундаментальную.

Мы уже должны привыкать к тому, что в обществе могут быть только две части: те, кто защищает нашу независимость и те, кто работает так, чтобы обеспечить эту защиту. И это не вопрос той или иной экономической доктрины, это не вопрос той или иной политической позиции. Мы просто не можем себе позволить, чтобы в стране оставалась теневая часть экономической жизни.

Если мы говорим о нормальной, стабильной и крепкой жизни общества, работе государства, о нашей обороне, то должны понимать: есть те, кто служит, и есть те, кто обеспечивает своей работой тех, кто служит. Следовательно, это официальная занятость. Это уплата налогов. Это максимальное расширение экономических возможностей в нашей стране на легальной почве. И это полная модернизация государственных институций", - подчеркнул Зеленский.

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Все, кто работает в украинской политике, влияет на общественную дискуссию, должны осознать, что "теневого" в стране больше не будет", - подчеркнул Зеленский.