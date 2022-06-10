"Мяса же охота", - оккупанты продолжают есть украинских собак. АУДИО

Российские оккупанты на территории Украины продолжают питаться собаками.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупантов, передает Цензор.НЕТ.

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Рашист жалуется жене: "Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выкинули. Х#рня полная, как поросятам".

По словам оккупанта, их пайки идут "налево", и виноваты в этом командиры, которые их перепродают.

На второй записи другой оккупант просит мать угадать, что он ел. Женщина сначала называет экзотический вариант с барсуками, а затем переходит к мышам и крысам.

"Собаку! Мяса охота же!" - говорит военный РФ.

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