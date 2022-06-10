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Возле "администрации" Пушилина в Донецке прогремел взрыв, - росСМИ. ВИДЕО

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В центре оккупированного Донецка, возле "администрации" главаря самопровозглашенной "ДНР" Дениса Пушилина прогремел взрыв.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Информацию о взрыве также подтверждает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, взрыв прогремел после нескольких дней работы по замене руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян.

"Совпадение? Не думаю. Стоит вспомнить как закончили все эти паши губаревы, захарченко и гиви с моторолами. Так что, коллаборанты, сдавайтесь, пока не поздно. Хотя бы останетесь в живых", - написал Андрющенко.

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Топ комментарии

  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    восемь лет Донецк бамбили бамбили бамбили бамбили
    и так ничего не разбамбили
  • Ан Мур
    так, бавовна є; потрібно знати, що в результаті з неї вийшло.
  • Олександр Дніпро
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