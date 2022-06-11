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Зеленский выступил перед студентами британских университетов. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед студентами британских университетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Во время откровенного диалога со студентами и преподавателями британских университетов убедился в трех вещах. Война в Украине им не безразлична, ложь об этой войне – заметна и отвратительна, а правда – известна, нужна и важна. Спасибо за этот разговор и солидарность с Украиной! " – отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 71% европейцев считают Украину частью европейской семьи, но политики все еще колеблются, – Зеленский

Топ комментарии

  • kelt kant
    это абсолютное днище - во главе воюющей страны посажен неумолкающий конферансье, бесконечно зачитывающий гнусавым голосом чужие тексты, смысл которых он не всегда понимает...
  • Валадімір Щєлєнскій
    Єдиний раз, коли Зеленський не сбрехав, це "я вам нічєво нє должен, только своім родітєлям".
    І дійсно, перед вторгненням порадив нам готуватися до шашликів, а батьків своїх вивіз
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Генітальніший гєополітик Всесвіту!!))
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