Зеленский выступил перед студентами британских университетов. ВИДЕО
2 73731
Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед студентами британских университетов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
"Во время откровенного диалога со студентами и преподавателями британских университетов убедился в трех вещах. Война в Украине им не безразлична, ложь об этой войне – заметна и отвратительна, а правда – известна, нужна и важна. Спасибо за этот разговор и солидарность с Украиной! " – отмечается в сообщении.