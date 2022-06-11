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Несмотря на все российские удары сделаем все, чтобы возрождалась экономическая активность в Украине, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский вечером 10 июня выступил с традиционным обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Сегодня правительство представило конкретные детали новых государственных программ, которые должны обеспечить новые рабочие места и поддержку бизнесу в это сложное для всех время.
Прежде всего, это касается безвозвратных грантов для микробизнеса и другой специальной финансовой поддержки для малого и среднего предпринимательства. Несмотря на все давление России, на все российские удары сделаем все, чтобы экономическая активность в Украине возрождалась.

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Топ комментарии

  • Voc Vox
    ты уже сделал когда зная о нападении параши урезал военный бюджет ...ПРЕДАТЕЛЬ
  • Юрий Петров 33876dd3
    То поверніть вкрадені з Бенею гроші приват банку. Pandora Papers вже забули..
  • valera ivolgov
    ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

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