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В Брянской области РФ горит склад военной техники, - соцсети. ВИДЕО

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В Брянской области РФ сообщают о сильном пожаре на складе военной техники после "хлопков".

Об этом сообщают местные жители в телеграм-каналах, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пожар вспыхнул в Клинце в 50 км. от границы с Украиной.

Местные жители сообщают, что горит военная часть. По информации местных в соцсетях, около шести часов раздался сильный взрыв, а затем еще три менее громких.

Также пишут, что пострадала военная техника из ремонтной зоны, которая использовалась в Украине, пожар тушат 9 машин спасателей.

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Топ комментарии

  • FT FT
    Вот когда на ********* будут гореть нефтяные скважины и нефтепроводы тогда ей и придет писец
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Красота то какая. Лєпота...
  • Бандерівець
    Добре було б щоб повторно запалала нафтобаза в Брянску... Стратегічний об"єкт для параші!
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