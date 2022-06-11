Горячий душ в жару: Рашисты в Мариуполе поставили палатки для "гигиенических процедур". ВИДЕО
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Рашисты в оккупированном Мариуполе поставили палатки для "гигиенических процедур".
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Можно принять горячий душ. Правда, только возле ТЦ "Метро" в гуманитарном штабе единороссов. И только с 11 до 16. В самую жару. Без комментариев", - говорится в сообщении.
На видео видны палатки с надписями "Пункт для осуществления гигиенических процедур". В 30-градусную жару люди стоят в очередях.