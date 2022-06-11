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Горячий душ в жару: Рашисты в Мариуполе поставили палатки для "гигиенических процедур". ВИДЕО

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Рашисты в оккупированном Мариуполе поставили палатки для "гигиенических процедур".

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Можно принять горячий душ. Правда, только возле ТЦ "Метро" в гуманитарном штабе единороссов. И только с 11 до 16. В самую жару. Без комментариев", - говорится в сообщении.

На видео видны палатки с надписями "Пункт для осуществления гигиенических процедур". В 30-градусную жару люди стоят в очередях.

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Топ комментарии

  • Сергей Решетников 38b3ad57
    Местные этого ждали 8 лет.И наконец дождались.
  • Ksenia VB
    Багато людей мріяло про русскій мір.
    Намріяли...
  • Алекс Мышкевич
    Путін своїми руками зачистив ватників в Україні, як би не було боляче дивитись на цих нещасних "житєлєй Юго-Востока" 🙁
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