Работа артиллерийского подразделения 79-й бригады: пылают подбитые российские БМП, детонирует боекомплект. ВИДЕО
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Николаевские десантники ежедневно наносят урон российским оккупантам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"На видео зафиксировано, как пылают две подбитые российские боевые машины пехоты БМП-2, а затем начинает детонировать боекомплект. Это отличная боевая работа артиллерийского подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины", - говорится в сообщении.