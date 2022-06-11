Задержан российский агент, который планировал корректировать ракетные обстрелы Днепра, - СБУ. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, в Днепре задержан российский агент, который собирал информацию о расположении объектов мобильной связи.
Эти разведданные он передавал оккупантам в виде видеоматериалов с привязкой к местности и подробным описанием построек и прилегающей территории.
Также мужчина производил видеосъемку перемещения украинских военных подразделений.
"Установлено, что его "связным" в РФ был один из прокремлевских блоггеров, у которого более 300 тыс. подписчиков. Агент обращался к нему за содействием в назначении на "должность" в оккупационной администрации в случае захвата региона", - говорится в сообщении.
Во время обысков по месту нахождения злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи, которые он использовал для коммуникации с представителем спецслужб РФ.
Также сообщается, что задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По данным СБУ, другой изменник задержан в Донецкой области. По данным следствия, он передавал врагу информацию о позициях ВСУ на востоке и о расположении украинских блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Краматорского района.
"А в Житомирской области СБУ обезвредила группу вражеских интернет-агентов, в которую входил гражданин РФ. Злоумышленники распространяли через соцсети пропагандистские публикации в поддержку российской агрессии против Украины. Материалы для своих "сообщений" брали из прокремлевских интернет-изданий", - говорится в сообщении.
Также на территории региона разоблачены вражеские агитаторы. Ими оказались две жительницы областного центра, публично призывавшие местных жителей поддержать оккупантов и оправдывавшие их преступления.
Служба безопасности продолжает следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к указанным преступлениям.