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Захватчики ускорили снос разрушенных домов в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

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Оккупанты в Мариуполе ускорили снос разрушенных в результате обстрелов рашистами домов.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Снос домов. Процесс из-за смены оккупационных властей в Донецкой области значительно ускорился. Массово сообщают о запланированном сносе. После решения оккупантов о сносе домов вход жильцам в свои квартиры, даже если они в уцелевшей части дома, ограничивается из-за "опасности". Личные вещи забирать не разрешают. При проведении разбора завалов и сносе домов территория работ охраняется оккупантами.

Введена практика дежурства медиков для неотложной помощи работникам МЧС. Мариупольцы говорят, что головокружение и острая реакция желудка, как следствие страшных находок под завалами, стали массовой реакцией работников МЧС оккупантов. Видимо из-за этого проведена очередная ротация личного состава МЧС России – даже изверги не выдерживают последствий своей бесчеловечности. Погибших так и продолжают убирать вместе со строительным мусором", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Player New
    Там буде в прямому сенсі місто на костях.
  • Карло Карло
    какой трибунал какой суд о че ты мелишь?!!тебе еще не смешно от слов трибунал суд и Гаага?)).кто судить будит? германия которая увеличила торговлю с рашкой с начала войны на 60 %?
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Ну да, зачем оставлять доказательства своих военных преступлений для трибунала над плешивым раковым ничтожеством.
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