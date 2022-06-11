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Оккупанты ударили "Точкой-У" по Соледару в Донецкой области. ВИДЕО

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25 мая российские оккупанты нанесли удар по городу Соледар из тактического ракетного комплекса "Точка-У".

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    нельзя. а то путин нападет
  • Виктор Дийнега
    Найти бы где находятся склады с точками и сделать с ними вот это - https://www.youtube.com/watch?v=tYT96lecC8g
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    НАТО под строжайшей секретностью разрабатывало в Украине генетически модифицированных кротов, которые проникают на россию, неся с собой страшную инфекцию. Этим ударом кроты были уничтожены. Очередная победа российской армии над НАТО.
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