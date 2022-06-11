На пляже в Одесской области подорвался отдыхающий, несмотря на предупреждение про мины. ВИДЕО

В Одесской области на одном из пляжей подорвался отдыхающий. В результате инцидента он погиб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм спикера начальника Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Меньше часа назад погиб человек, отдыхая на пляже на черноморском побережье Одесской области... Подорвался на мине. Я не знаю, сколько еще нужно повторять тем, кто пытается стать главным кандидатом на премию Дарвина", - отметил он.

По его словам, все пляжи заминированы, а в море есть российские мины и не только российские.

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Позже Оперативное Командование "Юг" отметило: "Несмотря на многочисленные предупреждения, ограничительные отметки и категорический запрет на посещение побережья и купание в заминированном море одесситы и гости региона продолжают пренебрегать собственной безопасностью. В конечном счете это приводит к трагедии.

На одном из пляжей Одесщины мужчина взорвался на неизвестном предмете. Семья, невзирая на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил замерить глубину и температуру воды. Через несколько минут в воде раздался взрыв, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Обращаем внимание всех граждан, что предупреждения об опасности – это настоящая забота о вашей жизни и здоровье. Соблюдение этих ограничений намного эффективнее отдыха, который может закончиться летально".