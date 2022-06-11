Российские спецназовцы сняли себя перед запуском беспилотника и информация о них попала к нам, - расследование BIHUS. ВИДЕО

Журналисты-расследователи получили вражеский беспилотник, на который российские спецназовцы снимали сами себя. Часть оккупантов удалось идентифицировать

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании программы BIHUS.

"Может ли спецназ снимать себя на видео перед боевым вылетом дрона? Может, если это спецназ россии. Мы получили записи с вражеского квадрокоптера от друзей из "Повернись живим" и идентифицировали "йобла" российской 45-й отдельной бригады специального назначения, которая дислоцировалась во временно оккупированном Изюме. О том, чем живет так называемая "элита" российской армии и их родственники - смотрите в новой серии YOBLA войны от Макса Афанасенко, - говорится в сообщении.

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