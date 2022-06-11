ВСУ постепенно освобождают территорию Херсонской области. Есть определенные успехи в Запорожской области. Донбасс держится, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 11 июня с традиционным видеообращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.

В сообщении отмечается: "Помните, как в России еще в начале мая надеялись захватить весь Донбасс? Уже 108-й день войны, июнь. Донбасс держится. Потери, понесенные оккупантами, в том числе и на этом направлении, очень весомы. В целом же российская армия на сегодняшний день имеет уже более 32 тысяч мертвых душ. И ради чего? Что это дало России? Никто сейчас не может сказать, сколько еще будет продолжаться это сожжение душ Россией. Но мы должны сделать все, чтобы оккупанты пожалели, что все это натворили, и чтобы они ответили за каждое убийство и каждый удар по Украине".