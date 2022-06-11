Новости Видео • Агрессия России против Украины, Война

ВСУ постепенно освобождают территорию Херсонской области. Есть определенные успехи в Запорожской области. Донбасс держится, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил 11 июня с традиционным видеообращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.

В сообщении отмечается: "Помните, как в России еще в начале мая надеялись захватить весь Донбасс? Уже 108-й день войны, июнь. Донбасс держится. Потери, понесенные оккупантами, в том числе и на этом направлении, очень весомы. В целом же российская армия на сегодняшний день имеет уже более 32 тысяч мертвых душ. И ради чего? Что это дало России? Никто сейчас не может сказать, сколько еще будет продолжаться это сожжение душ Россией. Но мы должны сделать все, чтобы оккупанты пожалели, что все это натворили, и чтобы они ответили за каждое убийство и каждый удар по Украине".

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    З"явився Вечірній балабол.
  • Oleg Zaporogec
    Краще помовчи блазень, здав мокшам Херсонщину і частину Запоріжжя
  • Германарих гот
    А дорога через каховскую дамбу? Дамбу тоже взорвать? Не переживай. Антоовский мост, взорвут рашисты, когда отходить будут. Как и мостовые переходы через перешеек. Эти не постесняются
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