В минувшие сутки удалось эвакуировать 30 мирных жителей из Луганщины, среди них - трое детей, - Гайдай. ВИДЕО

11 июня из Луганской области эвакуировали 30 человек, в том числе – троих детей. Все больше жителей Лисичанска хотят уехать из города

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует в телеграме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"ГСЧСники, полицейские и волонтеры сейчас пытаются ежедневно вывозить жителей области в безопасность. Уговоры по бомбоубежищам дают результаты. Наконец, желающих уехать больше. Опыт Северодонецка ужасает лисичан, и теперь они соглашаются покидать дома, чтобы не стать жертвами "русского освобождения от жизни". Каждая эвакуация риск, но пока будет возможность будем вывозить. Главное, чтобы люди сами хотели спастись", – написал Гайдай.

Также глава области добавил, что из Северодонецка эвакуации нет, возможность подвозить продукты и лекарства тоже отсутствует. Лисичанск сильно обстреливается, однако гумгрузы в город завезены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Утром в оккупированном Бердянске раздались три взрыва. ВИДЕО