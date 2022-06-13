"Мы не можем спуститься! Нас валяют! Есть контакт!", - уличный бой с оккупантами в Северодонецке. ВИДЕО
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В сети опубликована видеозапись фрагмента боя на улицах Северодонецка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, враг пытался заблокировать группу украинских воинов в одном из домов и держал выход из него под огневым контролем. Однако бойцам удалось выйти из помещения, уничтожив нескольких оккупантов.
"Жесткий бой в Северодонецке. Наши бойцы чуть не попали в окружение, но с боем смогли отойти, в то же время уничтожив несколько орков", - пишет автор публикации в комментарии к видео.