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Задержан российский агент, который "сдавал" оккупантам позиции украинских защитников на Харьковщине, - СБУ. ВИДЕО

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Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ в пригороде Харькова. Им оказался местный житель, которого вражеские спецслужбы завербовали через интернет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Российский куратор поручила мужчине фиксировать места дислокации подразделений ВСУ и других военных формирований на территории области. Среди прочего врага интересовали координаты блокпостов и военные укрепления.

Спецназовцы СБУ задержали предателя, когда он ехал выполнять очередную задачу.

Мужчине сообщено о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ).

Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    затримано - це добре (а знищено - краще!!!)
  • Злий Грицько
    Ну які під час воєнного стану 12 років?! Затиснути яйця мід двері, дізнатисья про все, що цей покидьок знає і, як кажуть кацапи, в расход... Тіло викинути на смітник, нехай собачки порадуються...
  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Может пожизненое? Не?
    Сдать блокпост который накроют и погибнет много людей,это не масовое спланированое убийство?
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