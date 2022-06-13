Задержан российский агент, который "сдавал" оккупантам позиции украинских защитников на Харьковщине, - СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ в пригороде Харькова. Им оказался местный житель, которого вражеские спецслужбы завербовали через интернет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Российский куратор поручила мужчине фиксировать места дислокации подразделений ВСУ и других военных формирований на территории области. Среди прочего врага интересовали координаты блокпостов и военные укрепления.

Спецназовцы СБУ задержали предателя, когда он ехал выполнять очередную задачу.

Мужчине сообщено о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ).

Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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