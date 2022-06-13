Новости Видео • Война

Оккупанты в ускоренном темпе пытаются восстановить железнодорожный путь в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

5 14918
Запуск железной дороги значительно упростит логистику по доставке товаров военного назначения и транспортировке их к линии фронта Донецкой области.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупационные власти в ускоренном темпе пытаются восстановить железнодорожный путь в Мариуполе. Железная дорога необходима оккупантам для полноценного возобновления работы порта прежде всего. В случае запуска железной дороги это значительно упростит логистику по доставке товаров военного назначения и транспортировке их к линии фронта в Донецкой области", – объяснил Андрющенко.

Также, по словам советника мэра, железная дорога ускорит вывоз награбленного на оккупированных территориях.

"Поэтому и спешат. Сейчас восстанавливают часть вдоль Азовстали. Часть пути в районе Сартаны и в районе Железнодорожного вокзала Мариуполя уже почти в рабочем состоянии", - подытожил он.

Читайте: Россия вывезла в Ростов уже третий корабль с украденным в Мариуполе металлом, - Андрющенко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • а ес c5e83b5a
    а ******* по ним нельзя?
  • Vika Lysenko
    власть 🤢только констатирует успехи рашстских оккупантов , вместо того , чтобы противодействовать и не допускать , ноют и ноют все плохие , гниды клистроны три месяца с начала ВОЙНЫ придерживали , а Наумов после предательства не был даже арестован и пересекал границу вывозя миллионы Кеша ‼️
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости