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"В хохлячую сторону летит фосфор, из машины дуршлаг будем делать": Оккупант рассказывает о применении запрещенных видов вооружений. АУДИО

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Российские оккупационные войска продолжают расстреливать гражданских и использовать запрещенные виды вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор", – рассказывает маме оккупант.

Рашист тут же признается, что они получили команду расстреливать все машины, в том числе с мирным населением.

"Будет из машины дуршлаг", - радуется он. В ответ мать вздыхает, но для нее убийство гражданских людей оправдывается просто - "не судьба".

Читайте: Оккупанты обстреляли фосфорными боеприпасами село возле Харькова, - Генштаб ВСУ

Топ комментарии

  • Ireland
    Таке треба слухати макрону з шольцем по декількасеансів на день
  • Garry Grant
    Вбивати,вбивати і вбивати.Масово. Регулярно. Інакше кацапське нашестя не спинити.
  • Nikolai Chizhevsky
    перекладіть це Блінкену простий рускій народ не хоче війни і одурманений пропагандою це особисто путін вбиває і слідкує персонально щоб той чи інший солдат катував бвивав мирних гвалтував дітей, дівчат та жінок в Україні а народ росії війни не хоче
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