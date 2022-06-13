"В хохлячую сторону летит фосфор, из машины дуршлаг будем делать": Оккупант рассказывает о применении запрещенных видов вооружений. АУДИО
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Российские оккупационные войска продолжают расстреливать гражданских и использовать запрещенные виды вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор", – рассказывает маме оккупант.
Рашист тут же признается, что они получили команду расстреливать все машины, в том числе с мирным населением.
"Будет из машины дуршлаг", - радуется он. В ответ мать вздыхает, но для нее убийство гражданских людей оправдывается просто - "не судьба".