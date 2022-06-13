Польша построила 140-километровую стену на границе с Беларусью. ВИДЕО
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В Польше завершили сооружение отрезка забора на границе с Беларусью протяженностью 140 километров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила Пограничная служба Польши.
"Первые завершенные участки построенного заграждения на границе введены в эксплуатацию. Продолжается прием остальных участков. Пролеты уже расположены на участке протяженностью 140 км", - говорится в сообщении.
#bariera🇵🇱🇧🇾— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 12, 2022
Pierwsze ukończone odcinki bariery na granicy🇵🇱🇧🇾zostały odebrane. Trwają odbiory pozostałych. Przęsła ustawione są już na długości 140 km. W najbliższych dniach rozpocznie się instalacja bariery elektronicznej 💪#bezpieczeństwo #bezpieczna🇵🇱
Odcinek #PSGKuźnica👇 pic.twitter.com/NTFelTcjHz
Также отмечается, что в ближайшие дни начнется установка электронного оборудования на ограждении.