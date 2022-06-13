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Польша построила 140-километровую стену на границе с Беларусью. ВИДЕО

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В Польше завершили сооружение отрезка забора на границе с Беларусью протяженностью 140 километров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила Пограничная служба Польши.

"Первые завершенные участки построенного заграждения на границе введены в эксплуатацию. Продолжается прием остальных участков. Пролеты уже расположены на участке протяженностью 140 км", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ближайшие дни начнется установка электронного оборудования на ограждении.

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Топ комментарии

  • Pani Hope
    Нашу стіну метрів 6 заввишки з оркостаном треба будувати з будівельного сміття, на яке перетворилося житло, заводи і інші об"єкти, зруйновані рашистами. Не забруднювати нашу землю, а звозити все на кордон з падлюками. І жодних переходів, контрольно- пропускних пунктів. Суцільна стіна, без доріг на той бік. І залізничні рейки розібрати. Якщо років через 50-100 треба буде спілкуватися- наші праонуки зроблять це на новітньому для того часу технічному рівні.
  • Garry Grant
    Какие там выводы? 30 лет топчемся на одних и тех же граблях из коррупции, предательства, распи#дяйства и беспринципности. Неудивительно,что весь этот треш закончился агрессией кацапни против Украины. А ведь стартовали с поляками и странами Балтии одинаково после развала "совка".
  • Michael Krishtopa 1df41f20
    Армії наступають по дорогах. А в нас якісний асфальт, гарні дороги. Чомусь як раз співпадає той ремонт з напрямком наступу русні. Дивовижно.
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