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"П#здуют без конца и края. Уже у пацанов крыша едет. Уже троих на дурку отправили": российский оккупант жалуется на постоянные обстрелы ВСУ. ВИДЕО

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Российские оккупанты жалуются своим родственникам, что на войне в Украине у их военных не выдерживает психика.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

В новом перехвате телефонного разговора российский оккупант жалуется жене на потери. Только в их подразделении "минус одиннадцать".

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Сам он чудом остался целым, так как осколки смог удержать бронежилет: "Пи… (стреляют) без конца. 152-е, 202-е. Можно просто е… на голову (с ума сойти). У пацанов уже крыша едет. Троих на дурку отправили".

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Топ комментарии

  • Al-Goritm Ain-Moment
    Мабуть, новин краще не читати, а тільки перехвати слухати. Там все просто чудово ...
  • Vitaliy Darmits
    То ще мало їба#aть . Треба сильніше їба#ити , щоб ще більше орків здохло .
    Слава ЗСУ !
  • Urs
    за пару недель до вторжения 24 февраля на Цензоре был отмечен аномальный рост регистраций новых аккаунтов.
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