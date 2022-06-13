"П#здуют без конца и края. Уже у пацанов крыша едет. Уже троих на дурку отправили": российский оккупант жалуется на постоянные обстрелы ВСУ. ВИДЕО

Российские оккупанты жалуются своим родственникам, что на войне в Украине у их военных не выдерживает психика.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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В новом перехвате телефонного разговора российский оккупант жалуется жене на потери. Только в их подразделении "минус одиннадцать".

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Сам он чудом остался целым, так как осколки смог удержать бронежилет: "Пи… (стреляют) без конца. 152-е, 202-е. Можно просто е… на голову (с ума сойти). У пацанов уже крыша едет. Троих на дурку отправили".