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Россия ведет скрытую мобилизацию, - Зеленский на переговорах с Дудой и Чапутовой. ВИДЕО

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По данным разведки международных партнеров Украины Россия проводит скрытую мобилизацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

"Сегодня обстрелы, вчера были обстрелы. Авиаудары, ракетные удары, прилетают ракеты. ... И от разведок, как нашей, так и партнерских (имеем информацию. - ред.), что идет скрытая мобилизация".

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Топ комментарии

  • Evgen Karpenko
    О! Прогрес., а з якого часу він почав дослухатись до іностранних розвідок? Може, скоро перестане і Єрмака слухатись, а там і Каламойського віддасть американцям... мрії, мої мрії!
  • Один Дома
    Как можно "скрытно" мобилизовать ? Нет приказа о мобилизации- можно показать военкому средний палец и спокойно пойти домой.
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