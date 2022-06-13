Россия ведет скрытую мобилизацию, - Зеленский на переговорах с Дудой и Чапутовой. ВИДЕО

По данным разведки международных партнеров Украины Россия проводит скрытую мобилизацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Сегодня обстрелы, вчера были обстрелы. Авиаудары, ракетные удары, прилетают ракеты. ... И от разведок, как нашей, так и партнерских (имеем информацию. - ред.), что идет скрытая мобилизация".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мариуполь будет освобожден, как и в 2014-м году, - Зеленский. Фоторепортаж