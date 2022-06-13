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Сын воюет на стороне Украины, а отец - за Россию: Задержан "народный милиционер "ДНР". ВИДЕО

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Задержан "народный милиционер ДНР", который расстреливал из танков жилые дома в Северодонецке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Пленный - житель оккупированного Донецка, который с 2015 года воюет против украинской армии в составе танкового подразделения "народной милиции ДНР". А с начала полномасштабного вторжения вместе с оккупационным контингентом ВС РФ прибыл в Луганскую область.

В то же время его собственный сын воюет на стороне Украины.

"У меня семья: жена и сын, с 2014 года проживают в городе Днепре. Я сам с 2015 года - военнослужащий "ДНР". 25 марта 2022 года мы выдвинулись, чтобы начать активные боевые действия против ВСУ", – рассказывает оккупант.

Он признается, что расстреливал из танка химзавод "Заря" в Рубежном, драматический театр и жилые дома в старой части Северодонецка, где скрывались от обстрелов мирные горожане.

По приказу он ровнял город с землей, "прокладывая проходы" для своей пехоты. Именно во время боев в Луганской области военнослужащие ВСУ взяли в плен его и нескольких "пехотинцев".

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Топ комментарии

  • Анатолий Воробей 43fa9356
    Пітарас гребанний. А ще більшими гандонами будуть ті судді, які винесуть вирок цьому ******** у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років. Нехай приклад беруть з Чехії, де за участь у війні у складі недоразвитих територій, своїм громадянам там дають по 15 років
  • Сергей Иванофф
    Не без этого. Это жизнь. Бывает и такое.
    Занимать крайние позиции, что только россияне воюют, это как то глупо.
    За 8 лет войны, территории разделили приверженцев. Я считаю, что те, кто там остался - точно не за Украину. И платить им пенсии - дурь несусветная. Это обязанность оккупантов.
    Кто хотел, давно уехал.
  • Тунгусский метеорит
    И сколько мы им будем пенсии платить и социалочку?
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