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Грузинские добровольцы "Стугной" уничтожают вражескую технику с дальнего расстояния. ВИДЕО

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Украинские военнослужащие из Грузинского национального легиона из ПТРК "Стугна" уничтожают вражескую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения вражеской бронетехники из ПТРК "Стугна-П" опубликовали в твиттере легиона.

"Досмотрите до конца. Один из самых дальних выстрелов "Стугны", - говорится в сообщении.

Вражеская цель находилась на расстоянии не менее 5 км. Управляемая противотанковая ракета летела до цели не менее 22 секунд.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бійцям грузинського легіону-респект...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Молодці,біджо!! Форумчане не будемо ототожнювати кремлівських владних гнид з дружнім народом!!))
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Сакартвело респект та щира подяка!!!))
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