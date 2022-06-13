Получит ли Украина статус кандидата в ЕС? День 110 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ онлайн. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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110-й день Народной войны.
Европейская комиссия на предварительных переговорах решила предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Европейский Союз, но с определенными условиями. Об этом сообщил европейский редактор "Радио свобода" Рикард Йозвяк. Итак, получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС?
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