В Брянской области РФ сообщают о мощном взрыве, горит военная часть, - соцсети. ВИДЕО
36 37175
В 50 километрах от границы с Украиной снова неспокойно. По словам очевидцев, в Брянской области утром раздался мощный взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграм-каналы.
Сообщается, что вертолет кружил над воинской частью, затем произвел 2 выстрела и быстро исчез. По предварительной информации – горит военная часть. Во всем городе исчезли свет и вода. Якобы снаряд также попал в жилой дом, ранена женщина.
В настоящее время более подробной информации о происшествии нет.