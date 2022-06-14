Оккупанты мародерят в городском конференц-центре Приморска на Запорожье. ВИДЕО камер наблюдения

В сети опубликована видеозапись камер наблюдения, на которой зафиксированы фрагменты мародерства российских оккупантов в городском конференц-центре Приморска в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ворвавшиеся в помещение 8 марта оккупанты взломали двери, рылись в шкафах и на полках. Все их действия были зафиксированы камерами наблюдения, о существовании которых захватчики догадались не сразу.

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