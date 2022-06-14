Новости Видео • Война

Оккупанты мародерят в городском конференц-центре Приморска на Запорожье. ВИДЕО камер наблюдения

18 33824
В сети опубликована видеозапись камер наблюдения, на которой зафиксированы фрагменты мародерства российских оккупантов в городском конференц-центре Приморска в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ворвавшиеся в помещение 8 марта оккупанты взломали двери, рылись в шкафах и на полках. Все их действия были зафиксированы камерами наблюдения, о существовании которых захватчики догадались не сразу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Брянской области РФ сообщают о мощном взрыве, горит военная часть, - соцсети. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Aleksiey Ykropovich
    Мразота кончена рашиская.
  • растуди
    Ті, хто приходить визволяти, не грабують. Це - орда, за визначенням. Вбивати, вбивати і ще раз вбивати. Без усякого жалю
  • Garry Grant
    "Асвабадітєлі", ****..
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости