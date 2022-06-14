Новости Видео • Война

"Дох#я кто отказался. В бой пошли всего 30 человек": Российские оккупанты боятся прямых столкновений с ВСУ, - перехват СБУ. АУДИО

10 55915
Российские военные массово отказываются от прямого столкновения с украинскими защитниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта с женой.

"У нас, бл#ь, дох#я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" – жалуется рашист.

Обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск.

Также смотрите: "П#здуют без конца и края. Уже у пацанов крыша едет. Уже троих на дуру отправили": российский оккупант жалуется на постоянные обстрелы ВСУ. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Serhios Bond 5ae25a76
    Кацапы массой бьют,где такого не наблюдается,они-бегут,Херсонщина,Харьков,Николаев,Чернигов,Киев,Сумы...ну а ты лахтинская падаль,прощайся с родителями и выдвигайся на передовую,я тебя встречу.
  • Борменталь Незабаром
    что происходит? как они 30 кто не отказался захватывают наши города?
  • Бенина Мама
    Им просто всего 30 мешков для трупов подвезли. Остальным не хватило.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости