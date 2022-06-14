Новости Видео • Война

Воровали все, что видели: Как российские оккупанты "штурмовали" магазин в Сумской области. ВИДЕО

9 36815
Российские военные ворвались в один из магазинов Сумской области и крали все, что видели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Российская армия – сборище воров, которые воруют у украинцев все, что видят. Один из таких случаев зафиксировали камеры наблюдения в Сумской области. Благодаря нашим защитникам там уже нет оккупантов, но "память" о них сохранилась на видео.

Сначала рашисты "героически" выломали двери магазина, а затем начали "демилитаризировать" его полки. Воровали все, что видели: от батареек до духов. Сумки для награбленного нашли здесь же, в магазине", - говорится в сообщении

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты мародерят в городском конференц-центре Приморска Запорожской области. ВИДЕО камер наблюдения

Топ комментарии

  • Ap Kats
    можливо цим "воякам" звозити у зону активних бойових дії унітази, пральні та посудомийні машини і т.д. 100% вони зупиняться у своєму наступі, завантажать все на танки і поїдуть у зворотньому напрямку розвантажуватись. А бонусом їм до всього добра, поставити декілька ящиків з горілкою (але замість етанолу всередині має бути метанол). Вони привезуть все добро на свою базу, або навіть на расею, розвантажать там усе і відсв'яткують здобич горілочкою (з метанолом)! От і вся війна!
  • Семен Семен 67083bbc
  • Ksenia VB
    Олігофрени
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости