В Украине разминировали 377 из 1017 деоккупированных городов и поселков. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом зам.руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил во время брифинга.
"В настоящее время деоккупировано 1017 населенных пунктов. На 94% этих территорий приступили к работе гуманитарные штабы. Это более 950 населенных пунктов. Всего разминировано 377 деоккупированных городов и поселков", - отметил Тимошенко.
Заместитель руководителя ОП проинформировал, что идет работа над восстановлением всех необходимых для людей услуг. По его словам, электроэнергией уже обеспечены 86% населенных пунктов, продолжается работа по восстановлению газоснабжения - это почти 700 населенных пунктов, водой обеспечены почти 650 городов и поселков. Кроме того, возобновляют работу ЦНАПы, магазины, аптеки и детские сады.
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