С журналистом и офицером Алексеем Чубашевым простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столичном Доме офицеров прошла церемония прощания с военным, журналистом и офицером Алексеем Чубашевым. Он погиб 10 июня в Донбассе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

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На прощание пришли жена, побратимы, друзья Алексея. Также присутствовали волонтеры и журналисты. Во время церемонии прощания транслировался фильм о жизни Алексея, на видео он с семьей, друзьями и на фронте.

Алексей Чубашев был автором программы "Рекрут UA", бывшим руководителем "Армия FM" и Военного телевидения Украины. 24 февраля 2022 вернулся служить в ВСУ. 10 июня погиб на войне.

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Алексею было 30 лет. У него осталась жена, маленькая дочь и сын, родившийся в марте этого года.

Автор фото - Елизавета Серватинская / Суспільне





















