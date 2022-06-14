Россиянка в рядах украинской армии: история парамедика ВСУ Анастасии Леоновой. ВИДЕО

В рядах ВСУ воюют легионеры из многих стран мира. Об этом говорят не очень охотно, однако на стороне Украины воюют и россияне.

На видео, которое опубликовал проект "Український свідок", Анастасия Леонова - воюющая за Украину россиянка, передает Цензор.НЕТ.

Женщина рассказывает – наблюдала за тем, как люди в ее стране постепенно теряли здравый смысл. В России ей рассказывали о том, что "в Киеве нельзя говорить по-русски" и что там "живут фашисты". Когда Анастасия отвечала, что была в столице Украины и никаких фашистов там нет, женщине отвечали, что ей "видимо, показывают какой-то другой Киев". Постепенно Анастасия начинала понимать, что сошла с ума не она, а ее окружение.

В какой-то момент не выдержала: в 2015 году переехала в Киев. Со столицей Украины она хорошо знакома: здесь жила бабушка, поэтому будучи ребенком, женщина проводила в Киеве все каникулы.

Анастасия прошла подготовку на базе "Правого сектора". В настоящее время она является инструктором тактической медицины и парамедиком ВСУ. 25 февраля ей предлагали уехать за границу, но она отказалась. Защищает Украину с 6 марта: сначала в добровольческом батальоне, теперь – в медчасти ВСУ.

Читайте: В составе Интернационального легиона обороны Украины служат добровольцы из 55 стран.

Анастасия Леонова - фигурант дела Лесника. Хотя дело не раскрыто до сих пор, женщина довольно быстро вышла из СИЗО из-за отсутствия доказательной базы. Также она борется с миграционной службой, в которой ей не хотят давать украинское гражданство – потому, что она россиянка. С другой стороны, из-за открытого уголовного дела она не подлежит экстрадиции.

"В окопах и с ранеными проще. Учить целый батальон легче, чем воевать с миграционной службой", – говорит женщина.

"Я нахожусь среди лучших людей мира", – добавляет она. "Знаю каждого бойца - у кого насморк, у кого бронхит. Я очень много работаю, поэтому у меня нет времени на оскорбления".

Также Анастасия просит обратить внимание на женщин, воюющих за Украину: форма, которую они получают, рассчитана на мужчин. В экстремальных военных условиях это очень неудобно: форму приходится ушивать и приспосабливаться к ней.

"Когда будем освобождать Крым, мне обещали купальник в пиксель", - шутит женщина.

Также читайте: К Интернациональному легиону защитников Украины присоединились добровольцы из 52 стран.