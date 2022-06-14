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В Новой Каховке уничтожен склад боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

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ВСУ уничтожили склад боеприпасов войск РФ в Новой Каховке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты не дают провести ремонт на Каховской ГЭС, Новую Каховку начало затапливать, - Генштаб

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Топ комментарии

  • esperansa002014
    Браво ВСУ!
  • Right Right 2d264255
  • Игорь Юрьевич 0f4c2b2c
    Красівоє!
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