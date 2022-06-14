Новости • Видео • Война В Новой Каховке уничтожен склад боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО 18:05 14.06.2022 20 27543 ВСУ уничтожили склад боеприпасов войск РФ в Новой Каховке. Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты не дают провести ремонт на Каховской ГЭС, Новую Каховку начало затапливать, - Генштаб армия РФвойнаНовая Каховкауничтожение Поделиться Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться в Telegram Поделиться в WhatsApp Поделиться в Viber Скопировать ссылку Комментировать