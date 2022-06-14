Россия придумала новую схему поставки пушечного мяса на передовую - нанимают мужчин на "гуманитарную" работу, - СБУ. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В сообщении загорается: "Об этом следователям СБУ рассказал пленный захватчик, приехавший по контракту якобы в качестве "разнорабочего".
Но, по его словам, выбор таких контрактников невелик: послужить "пушечным мясом" в составе незаконных вооруженных формирований "ЛНР/ДНР" или быть расстрелянными за отказ.
В частности, этот уроженец удмуртии подписал контракт с ВС РФ на 2 месяца.
На расчистке территории школы он работал только первую неделю. А затем вместе с другими 32 "коллегами" его отправили в Золотое в подчинение так называемой ЛНР.
И у них все сложилось не очень хорошо: "С этих 32 человек: 7 попало в плен, 6 ушло обратно, остальные 200-ые. Я сам получил ранение".
Сейчас с ним работают следователи и контрразведчики СБУ.