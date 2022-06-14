Сегодня нашей противовоздушной обороне удалось "подрезать крылья" российским ракетам, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский 14 июня выступил с традиционным ежедневным обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"Мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие. У нашего государства его пока нет в достаточном количестве, но именно у нашего государства и именно сейчас – самая большая в Европе потребность в таком оружии.

Затягивание с его предоставлением не может иметь оправданий. Буду постоянно подчеркивать это, говоря с нашими партнерами. Первые запросы на противоракетные системы мы сделали задолго до полномасштабного вторжения.

И на этой неделе будет много разных переговоров – и не только с европейскими политиками, которым по силам придать Украине современные противоракетные системы", - отмечается в сообщении.

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