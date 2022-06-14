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Учительница года из Мелитополя Анна Бут просит мировое сообщество спасти от россиян город и все оккупированные территории. ВИДЕО

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В сети появились кадры обращения к мировому сообществу учительницы из Мелитополя, обладательницы премии Global Teacher Prize Ukraine Анны Бут, спасти город и все оккупированные территории от российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение Анны Бут опубликовал телеграм-канал "Свободный Мелитополь".

Учительница года из Мелитополя умоляет мировое сообщество спасти город. Она просит весь мир обратить внимание на находящиеся под оккупацией Мелитополь и другие населенные пункты Украины.

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Топ комментарии

  • Микола Чуприна
    не реагує на біль? а по яйцам молотком пробывали?
  • Ulrich Shtal
    Нещасні люди, що перебувають під владою рашистських терористів. Там іде геноцид українців. Дуже шкода людей, яким не вдалося вирватися звідти. Має бути кара усім тим хто бере у цьому участь.
  • 5 копійок
    Клоуняра здав Мелітополь і залишається уповати лише на світову спільноту.
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