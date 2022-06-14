Учительница года из Мелитополя Анна Бут просит мировое сообщество спасти от россиян город и все оккупированные территории. ВИДЕО

В сети появились кадры обращения к мировому сообществу учительницы из Мелитополя, обладательницы премии Global Teacher Prize Ukraine Анны Бут, спасти город и все оккупированные территории от российской армии.