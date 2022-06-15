"Защитим будущее вместе", - группа военных во главе с Наевым посетили Запорожскую больницу, где лечат детей, раненых в результате обстрелов. ВИДЕО
Поэтому сегодня для военных крайне важно, чтобы дети не только чувствовали их поддержку, но понимали, что Вооруженные Силы Украины – это те, кто защищает и помогает. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел по связям с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины.
Как отмечается, ярким примером тесного сотрудничества с врачами является визит в Запорожскую областную клиническую детскую больницу группы военных во главе с командующим силами обороны генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.
Военнослужащие ознакомились с условиями работы медиков и передали им в пользование аппарат искусственной вентиляции легких, медикаменты, медицинские расходники, хирургические нити и многое другое, что поможет персоналу более продуктивно лечить, а их маленьким пациентам скорее восстанавливать свои силы.
"Именно здесь врачи спасают жизнь детей, которые были ранены в результате дерзких и жестких действий российских военных. Из-за бомбардировок и обстрелов украинских городов и поселков в Украине пострадало очень много детей. Я хочу обратиться ко всем, кто имеет возможность помогать выздоровлению и реабилитации маленьких пациентов" , – заметил Наев.
Во время посещения заведения военные пообщались с детьми. В частности, с подростком из Донетчины, которому осколками ранило ногу: несмотря на тяжелое ранение, он пытается не падать духом и надеется на скорейшее восстановление. Еще одного мальчика застали за процессом перевязки – у него многочисленные осколочные ранения руки.
Юные пациенты получили сладкие гостинцы. Кроме того, лечащимся в заведении детям военные передали книги современного писателя Бориса Кутового, а также рисунки от юных американцев, которые таким образом изъявили желание поддержать своих украинских сверстников.