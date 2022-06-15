Жены защитников "Азовстали" обратились к журналистам: Покажите, в каких условиях содержат наших героев. ВИДЕО

Родные пленных защитников "Азовстали" призвали журналистов посетить колонию в оккупированной Еленовке и показать, в каких условиях россияне содержат их близких.

Они записали видеообращение к представителям СМИ и сотрудникам Красного Креста, сообщает Цензор.НЕТ.

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Женщины просят представителей международных СМИ посетить колонию в Еленовке на оккупированной территории и создать сюжеты о состоянии и условиях пребывания находящихся там защитников Мариуполя.

Многие любимые и родственники защитников "Азовстали" не слышали их голоса с момента, как бойцы покинули завод. При том, что по Женевской конвенции пленники имеют право дважды в неделю звонить близким.

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"Мы не должны забывать героев "Азовстали"! Мир должен знать правду и видеть то, что было обещано", - отметили родные героев.