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Жены защитников "Азовстали" обратились к журналистам: Покажите, в каких условиях содержат наших героев. ВИДЕО

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Родные пленных защитников "Азовстали" призвали журналистов посетить колонию в оккупированной Еленовке и показать, в каких условиях россияне содержат их близких.

Они записали видеообращение к представителям СМИ и сотрудникам Красного Креста, сообщает Цензор.НЕТ.

Женщины просят представителей международных СМИ посетить колонию в Еленовке на оккупированной территории и создать сюжеты о состоянии и условиях пребывания находящихся там защитников Мариуполя.

Многие любимые и родственники защитников "Азовстали" не слышали их голоса с момента, как бойцы покинули завод. При том, что по Женевской конвенции пленники имеют право дважды в неделю звонить близким.

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"Мы не должны забывать героев "Азовстали"! Мир должен знать правду и видеть то, что было обещано", - отметили родные героев.

Топ комментарии

  • Kucher
    Хочеться вірити, що герої Азовсталі, наші герої, пройдуть і пекло полону.

    А боневтіку і його посіпакам, ще прийдеться відповісти, чому стільки наших героїв зараз в полоні.
  • 5 копійок
    Зелений зрадник здав їх і забув. Позбавився свідків свого гівнокомандування.
  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам.
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