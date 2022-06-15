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Мариуполь сопротивляется: Убит работник МЧС РФ, сожжены два тягача и три прицепа оккупантов. ВИДЕО

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В оккупированном Мариуполе местные власти сопротивляются рашистам.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Город не принял оккупацию. Понемногу пассивное сопротивление по саботажу переходит в активную фазу. 9 июня на Таганрогском шоссе на стоянке техники МЧС России вдруг сгорели два тягача и три больших прицепа к грузовикам. Причина названа - поджог.

11 июня накануне празднования дна России в толпе за гуманитаркой возле "Метро" неизвестный ударил ножом в спину работника МЧС россии. Ранение оказалось смертельным. Просто подтверждены факты. Больше не могу комментировать по понятным причинам. Говорим вам, мразота. Начинайте оглядываться. Возмездие уже рядом", - говорится в сообщении.

Читайте: Российские оккупанты обманом заставляют мариупольцев свидетельствовать против ВСУ и "Азова", - Андрющенко

Топ комментарии

  • FT FT
    Очень хорошо. Нужно выбить у окупантов иллюзию что они захватили украинские города и могут идти дальше захватывать новые. Пускай попробуют еще удержать захваченные
  • wittmann1980
    Как можно после этого принять оккупацию, после того как тебя непрерывно обстреливали, разрушили твой город, твой дом, убили твоих родных, близких, друзей? Многие выберут смерть в бою, либо партизантство, чем жить под оккупантами.
  • Дмитрий Маначин dae4a6cc
    На Маріуполі вже живого місця немає, а місто навіть після таких жахливих руйнувань та втрат не втрачає віру та продовжує спротив.
    Тримайтеся та бережіть себе, ви - це також Україна, і вона обов'язково переможе!
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