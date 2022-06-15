"Контактные бои в Северодонецке вместо медового месяца в Мексике", - нацгвардеец Воха о своем пути на войну с оккупантами. ВИДЕО
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Боец-нацгвардеец с позывным Воха, ныне воюющий с оккупантами в Северодонецке, рассказал, как попал на войну с Россией, находясь в свадебном путешествии в Мексике.
Об этом он рассказал главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову во время короткого и относительного затишья на позициях в Северодонецке.
"Контактные бои в Северодонецке вместо медового месяца в Мексике", - пишет Бутусов в комментарии к видеозаписи небольшого интервью с Вохой.