"Многочисленные человеческие потери, страдания и разрушения, которые продолжаются месяцами": премьеры Черногории и Албании посетили Ирпень и Бородянку. ВИДЕО
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Премьер-министр Черногории Дритан Абазович и глава правительства Албании Эди Рама в среду посетили Ирпень и Бородянку, пострадавших из-за российского вторжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, премьер-министр Черногории Дритан Абазович опубликовал видео на своей странице в Facebook.
"Мы сочувствуем Украине из-за многочисленных человеческих потерь, страданий и разрушений, которые продолжаются месяцами", - написал Абазович.
На видео можно увидеть лидеров Черногории и Албании возле разрушенных российскими войсками домов, во время визита их сопровождал мэр Ирпеня.
Абазович и Рама также посетили Бородянку и собственными глазами увидели разрушения, вызванные российскими обстрелами.
Позже главы правительств Албании и Черногории должны встретиться с президентом Владимиром Зеленским.