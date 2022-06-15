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Разоблачена схема хищения гумпомощи на Львовщине: около 3 тыс. изъятых бронежилетов передадут ВСУ, - СБУ. ВИДЕО

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СБУ разоблачила схему хищения гуманитарной помощи во Львовской области: около 3 тыс. изъятых бронежилетов передадут ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, организатору схемы уже поставлено в известность о подозрении.

По данным следствия, злоумышленником оказался 42-летний руководитель одного из рекламных холдингов Украины. Вместе с сообщниками он организовал ввоз продукции военного назначения в Украину под видом гуманитарной помощи.

"Чтобы получить разрешительные документы для беспрепятственной перевозки амуниции через границу, дельцы вводили в заблуждение должностных лиц ВСУ. В частности, брали гарантийные письма от воинской части и ввозили снаряжение. А затем вместо бесплатной передачи на нужды ВСУ продавали товары, получая прибыль", - говорится. в сообщении.

В ходе обысков правоохранители обнаружили около трех тысяч бронежилетов на сумму около 25 млн грн, которые были ввезены в Украину как гуманитарная помощь армии.

После проведения экспертизы изъятая амуниция будет передана на нужды ВСУ.

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"Подозрение организатору схемы объявлено по ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - добавляют в СБУ.

Также напоминается, что в начале июня СБУ разоблачила одного из исполнителей указанной противоправной схемы. Злоумышленник был задержан с поличным во время продажи партии бронежилетов.

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Топ комментарии

  • Сергей Иванченко 01727d49
    Та *****, убейте вы там кого нибудь кто торгует гуманитаркой!!! Иначе это ******** никогда не закончится!!! Сколько уже можно одно и тоже мусолить??
  • Ksenia VB
    Ніби в Україну можна ввезти велику партію чогось, про що би не відали прикордонники, СБУ і поліція.
    Спробуйте !
  • Кремень
    Таки Юрій Швець був правий,щодо бариг. Та і хто б сумнівався?Безкарність ні до чого хорошого не призводить. Захід України для мене чомусь завжди був територією українства,добропорядності і патріотизму. А насправді там теж є і свої упирі,злодюги,вата,місцеві князьки...Як і скрізь по Україні. І нарід там,як виявляється, все це толерує не "гірше" чим на інших територіях. Висновок-"чистити" і наводити лад треба всюди.
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