Попал в плен, но скрылся и помог вырваться другим: История воина Александра Медвидчука, который в начале войны охранял ЖК в Гостомеле. ВИДЕО

Александр Медвидчук, работавший охранником ЖК в Гостомеле, попал в плен российских оккупантов, но смог вырваться и спасти двух человек.

Об этом 3-я отдельная танковая бригада сообщает в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.

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"Александр Медвидчук попал в плен, но через пару часов сбежал, да еще и помог вырваться другим. Он даже не называет это пленом - лишь "небольшой задержкой". Действительно, ничто не удержит настоящего казака при подобных обстоятельствах.

Последний день зимы, когда киевское время замерло от огня и боли, Александр встретил, работая охранником жилого комплекса в Гостомеле возле столицы. Очередная колонна захватчиков – отряд Росгвардии, СОБР из Санкт-Петербурга – ворвался на территорию комплекса с кучей раненых, отступая после боя с нашей теробороной. Еще накануне начальник охраны ЖК сбежал, охранники не имели оружия, но дезориентированные жильцы потребовали, чтобы они прогнали чужаков: мол, за что мы вам платим?

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Естественно, охранники стали легкой добычей: оккупанты толкнули их к кучке людей, захваченных в качестве живого щита. После обыска охранников отпустили, а Медвидчука потащили с собой дальше, потому что увидели на его левой руке татуировку "За ВДВ" (с 2015 по 2018 год служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, прошел АТО). Забрали его телефон, пытались звонить… Саша не молчал: "Пацаны, говорю им, это еще цветочки. Это была терроборона, а когда вернутся АТОшники, вам вообще будет ж#па!". За такие разговоры ему пригрозили расправой", - говорится в сообщении.

Когда начался авртобстрел, оккупанты-СОБРовцы скрылись, а Александр, взяв под руки двух пленных украинцев, пошел в противоположную сторону.

"Ни о чем не думал, просто бежал, – вспоминает он. – У меня такой адреналин был, так бежал, как никогда в жизни!".

Они вернулись в жилой комплекс и прятались там в течение суток.

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"Медвидчук попал под обстрел вертолета - "поймал" осколки в колено. Транспорта не было, поэтому вместе с товарищем выбирались пешком: прошли примерно 40 километров – в Боярку, откуда электричками – в Белую Церковь. Там Александр поковылял в СБУ, чтобы передать номера телефонов, которые остались после попыток рашистов сделать звонки. Контрразведчики проверили его самого и вытащили один осколок.

Утром "путешественник" прошел в направлении дома еще 25 километров, но затем начала кровоточить рана, и прибывшие родственники увезли его обратно в Белую Церковь. Там врачи вытащили второй – еще больший осколок и отправили отдыхать. Однако Александр на следующий день пошел в военкомат.

"Ну что, будем их бить?" – спросил военком. "Будем!" – ответил Александр. "3-я танковая?" - "Да, конечно". Еще во время предыдущей службы он учился на Т64Б, Т-72 и Т-80, дважды проходил военные сборы в 3-й отдельной танковой бригаде. "Наводчиком стал, потому что это - мое дело, я его люблю, - говорит Медвидчук. - Не хочу, чтобы кто-то другой затупил. Я просто уверен в себе, что выстрелю как следует", - цитируют Александра в сообщении 3-й бригады.

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