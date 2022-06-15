Артиллеристы-десантники из 80-й бригады уничтожили девять единиц военной техники и склад с боеприпасами. ВИДЕО

13 июня 2022 артиллеристы-десантники из 80-й бригады уничтожили девять единиц военной техники и склад с боеприпасами во время боев на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом бойцы пишут на своей странице в соцсети и публикуют видео успешной атаки.

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"Так сказать, сорвали очередной, "пушечный" "джек-пот"! И какой! А именно, во время проведения общей системы огневого поражения, в районе населенного пункта N. (восточное направление), артиллерия 80 бригады уничтожила: два комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" калибра 220 мм, одну боевую транспортно- заряжающую машину БТЗМ) к "Урагану", один БТР, бронеавтомобиль "Тигр", два грузовика и склад с боеприпасами (судя по силе взрыва, вероятно, с ракетами к "Урагану"). Кроме того, противотанковые подразделения 80 бригады, в тот же день, противотанковым ракетным (ПТРК) комплексом "Стугна-П" сожгли вражеский танк и БМП! И все за один день!!! Снова рекорд! Слава ДШВ!", - пишут воины в комментарии к видео.

Как уже сообщали СМИ, в мае 2022 года, при попытке российских оккупантов навести понтонную переправу через реку Северский Донец, подразделения артиллерии 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ, поставили своеобразный рекорд: в течение двух суток, подбили 7 БМП, БМД, МТЛБ, БТР.

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